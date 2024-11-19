«Лукашенко нечем прикрывать свой дворец» 2 19.11.2024, 17:44

Коллаж: Charter97.org

По резиденции может прилететь несколько ракет и дронов.

ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по военному объекту в РФ. Поражен арсенал российского Минобороны в Брянской области.

В свете новых решений США дворец Синепалого просто голый и неприкрытый. В «силу» белорусской ПВО никто не верит.

Читатели сайта Charter97.org высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые комментарии:

«Возможно, Сипатый скоро выведет ВСУ из равновесия провокациями дронами, ракетами и авиацией РФ со стороны Беларуси. Тогда по резиденции Сипатого и по дислокации ВС РБ прилетят несколько ракет и дронов из Украины! Лукашенко силён за спинами ментов бегать с автоматом без рожка. А в жизни он легко достижимый для поражения ракетами НАТО, так как ПВО РБ на уровне СССР, отсталая».

«Лукашенко сегодня публично назвал себя «смоленским человеком» на встрече с губернатором Смоленской области. Ранее на встрече с Порошенко он говорил, что все его корни из Украины».

«Лукашенко с самим дьяволом побратается, если выгодно будет. У этого существа нет человеческих принципов и морали».

«Там не ПВО надо, а ручку дверную «Новичком» смазать».

«Все белорусское ПВО, как и оставшееся с советских времен, не проданное Африке вооружение со складов, что Синепал отдал Путину для взятия Киева, давно демилитаризировали украинские ВСУ. Дворец прикрывать нечем, а северокорейцев Путин не даст - тут не до Киева уже, Курск бы отбить».

Так что, только и осталось, что ездить по колхозам и смотреть коров».

«Законная цель для ВСУ».

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