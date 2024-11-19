Мяч на стороне Трампа 2 Даниил Константинов

19.11.2024, 17:46

Дональд Трамп

Фото: AP

Путин явно не настроен на уступки.

Не встречал такой трактовки событий, но возможно, что вчерашний удар по Украине - это прямой вызов Путина Трампу. Мол, ты же Дональд говорил, что закончишь войну за 24 часа еще до инаугурации, и что теперь!? Что ты сделаешь мне Дональд, если я начну вот так тебя провоцировать,

чем ты сможешь ответить?

Теперь мяч на стороне Трампа. Ему отвечать на этот выпад. И если он не подберет нужные слова и действия, то все его мирные инициативы и угрозы принуждением к миру потеряют смысл.

Развивая предыдущую мысль.

Очевидно, что избрание Трампа стало определенным вызовом для Путина. Импульсивность и непредсказуемость избранного американского президента, создавали ситуацию неопределенности, а его обещания закончить войну за 24 вкупе с некоторыми его пояснениями о том, как он собирается это сделать, свидетельствовали о том, что он намерен оказывать давление на обе воюющие стороны с тем, чтобы принудить их к соглашению.

Судя по всему, Путин решил сыграть на опережение, не желая дожидаться выдвижения Трампом ультиматума. Нанеся сильнейший удар по Украине он показал, что не боится импульсивного Дональда и намерен продолжать войну до тех пор, пока не добьется поставленных целей либо ему не предложат максимально выгодные условия мира.

Не случайно этот обстрел Украины стал вторым по интенсивности ударом за время войны. Путин демонстрирует, что готов идти на обострение. А готов ли повышать ставки Трамп!?

В ударе, нанесенном по Украине, есть и элемент проявления личного неуважения к вновь избранному президенту США. Путин как бы говорит своими действиями: «Мне все равно, Дональд, что теперь ты стал президентом США. Я не буду принимать во внимание этот факт. Я не буду делать пауз в войне, не буду ждать, пока ты придешь ко мне со своими мирными инициативами. Твое избрание ничего не меняет».

Если бы Путин хотел уважить Трампа, он сделал бы паузу как в боевых действиях на линии фронта, так и в обстрелах украинских городов. Тем самым, он бы проявить свою «добрую волю» и готовность идти на встречу мирным инициативам Трампа, но этого не случилось.

Все это свидетельствует о том, что миротворческая миссия Трампа может оказаться не такой уж легкой. Путин явно не настроен на уступки. Он чувствует себя уверенно и хочет продолжать войну. А это значит, что вместо мирного соглашения мы можем вскоре увидеть эскалацию конфликта. Если только у Трампа нет в рукаве карт, способных сломать путинскую игру. Скоро увидим.

И вот - еще один ракетный удар по Украине, в результате которого погибли минимум 8 человек.

Путин идет на обострение и явно демонстрирует свое нежелание прекращать войну. Ни звонки Шольца и Трампа, ни показное дружелюбие последнего не останавливают Кремль от продолжения войны, причем самыми варварскими способами - бомбежками городов.

Если западные страны (и США - в первую очередь) никак не ответят сейчас на эти удары, если они в очередной раз утрутся, последствия могут быть очень печальными.

Даниил Константинов, Telegram

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