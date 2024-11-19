В Беларуси продают недостроенные цеха биохимического завода-гиганта

В Беларуси продают недостроенные цеха биохимического завода-гиганта3
- 19.11.2024, 17:58
Стоимость зданий — чисто символическая.
В 80-х годах небольшой белорусский город Дрогичин стоял на пороге больших перемен. На окраине города правительство СССР решило построить биохимзавод по производству медпрепаратов. Тут успели возвести часть административных построек и два огромных цеха, но затем финансирование прекратилось. Несколько десятилетий цеха на окраине Дрогичина пустовали, а сейчас они попали на торги, которые проводит «БУТБ-Имущество». Стоимость зданий — чисто символическая, пишет Realt.
Недостроенные цеха биохимического завода расположились на улице Ленина в городе Дрогичине (Брестская область).
Решение о строительстве в городе завода-гиганта было принято в 1986 году. На новом биохимическом заводе, который должен был занять территорию в 35 га, собирались производить антибиотики и биологические средств для защиты растений. К примеру, химическое вещество «тилазин» планировали использовать в границах всего бывшего союза.
За несколько лет в Дрогичин успели завезти часть оборудования, возвести несколько зданий и даже проложить железнодорожную ветку. Однако в 1994 году из-за недостаточности бюджетных средств было принято решение о прекращении финансирования строительства.
Большая часть недостроенных помещений и готовых объектов впоследствии отошла предприятию «Экзон». Сейчас эта фармацевтическая компания размещается в здании, построенном для пожарной части завода.
Здания же двух огромных цехов много лет были просто заброшками.
Сейчас незавершенные постройки выставлены на торги отдельными лотами. Первый лот − здание бытового корпуса площадью 2330 квадратов, второй − здание инженерного корпуса площадью 2321 квадратов.
Недостроенные цеха стоят на участке площадью более 2 гектаров. Эта земля будет передана новым владельцам в аренду на 50 лет. Земельные участки можно использовать для размещения объектов промышленных предприятий, транспортной, инженерной инфраструктуры, коммунальных и складских объектов.
Новый собственник будет обязан в срок не позднее пяти лет либо завершить строительство цехов, либо осуществить снос и построить новые объекты.
Начальная стоимость каждого лота — 40 рублей.
Аукцион назначен на 20 декабря, зарегистрироваться на торгах можно до 17 декабря включительно.