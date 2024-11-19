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«Такого не было последние 30 лет»

  • 19.11.2024, 18:04
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«Такого не было последние 30 лет»

Россия наращивает мощности по производству двигателей для ракет.

Страна-агрессор Россия ведет строительные работы на пяти заводах, где производят твердотопливные ракетные двигатели. Об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков, сделанных Maxar Technologies в июле, сентябре и октябре 2024 года.

Научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Гинц с помощью этих снимков проанализировал российские производственные площади. Его блог с результатами исследования опубликован на сайте IISS в понедельник, 18 ноября.

По словам Гинца, американские чиновники называют это «самым амбициозным расширением военного производства со времен СССР».

Спутниковые изображения указывают на то, что строительные работы ведутся на нескольких объектах. Возможна также модернизация заброшенных советских предприятий и сооружение новой инфраструктуры, говорится в анализе.

Производство твердотопливных ракетных двигателей расположено в Алтайском крае, Ростове-на-Дону, вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Перми.

«Такая деятельность заслуживает внимания, ведь в течение последних 30 лет ее не было. Только в 2023 году, через три десятилетия после распада СССР, были зафиксированы существенные инвестиции в сферы расширения и модернизации», — отмечает Фабиан Гинц.

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