Крутой проговорился 17 19.11.2024, 18:10

10,384

Дмитрий Крутой

Глава администрации Лукашенко признал важнейшую проблему режима.

На заседании президиума ВНС 19 ноября глава администрации правителя Дмитрий Крутой раскрыл печальную статистику, представляя проект указа об усилении роли председателей райисполкомов в развитии регионов.

— Сильные регионы определены приоритетом следующей пятилетки. По итогам региональных поездок глава государства поставил ряд актуальных задач перед председателями райисполкомов. Основная цель — это остановить отток экономически активного населения.

Из среднего района на 8-10 тысяч занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300-400 человек ежегодно, – цитирует Крутого «Совбелия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com