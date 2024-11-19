Крутой проговорился17
- 19.11.2024, 18:10
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Глава администрации Лукашенко признал важнейшую проблему режима.
На заседании президиума ВНС 19 ноября глава администрации правителя Дмитрий Крутой раскрыл печальную статистику, представляя проект указа об усилении роли председателей райисполкомов в развитии регионов.
— Сильные регионы определены приоритетом следующей пятилетки. По итогам региональных поездок глава государства поставил ряд актуальных задач перед председателями райисполкомов. Основная цель — это остановить отток экономически активного населения.
Из среднего района на 8-10 тысяч занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300-400 человек ежегодно, – цитирует Крутого «Совбелия».