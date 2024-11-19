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Крутой проговорился

17
  • 19.11.2024, 18:10
  • 10,384
Крутой проговорился
Дмитрий Крутой

Глава администрации Лукашенко признал важнейшую проблему режима.

На заседании президиума ВНС 19 ноября глава администрации правителя Дмитрий Крутой раскрыл печальную статистику, представляя проект указа об усилении роли председателей райисполкомов в развитии регионов.

— Сильные регионы определены приоритетом следующей пятилетки. По итогам региональных поездок глава государства поставил ряд актуальных задач перед председателями райисполкомов. Основная цель — это остановить отток экономически активного населения.

Из среднего района на 8-10 тысяч занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300-400 человек ежегодно, – цитирует Крутого «Совбелия».

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