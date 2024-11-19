МИД Литвы вызвал дипломата РФ «на ковер» 1 19.11.2024, 18:12

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Ему напомнили о создании Специального международного трибунала.

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы вручить ноту протеста из-за последнего массированного удара по Украине и агрессии, которая длится уже 1000 дней. Как пишет liga.net, об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.

Отмечается, что протест представителю РФ выразили из-за ракетного обстрела Украины 17 ноября, который привел к повреждению объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

«Литва решительно осуждает агрессию России, нарушение ею суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее военные преступления, преступления против человечности и другие серьезные преступления по международному праву», – говорится в сообщении.

Представителю посольства России напомнили, что Литва уже инициировала создание Специального международного трибунала. Этот трибунал должно привлечь к ответственности руководство РФ и государств, поддерживающих агрессию, а также обеспечить полное возмещение ущерба, нанесенного Украине.

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