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Назван высокобелковый продукт №1, который серьезно недооценен

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  • 19.11.2024, 18:21
  • 8,056
Назван высокобелковый продукт №1, который серьезно недооценен

Он укрепляет кости и поддерживает здоровье сердца.

Специалисты выделили один высокобелковый продукт, который серьезно недооценен, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что речь идет о тофу. В отличие от большинства других растительных белков, он обеспечивает полноценный белок, а также все девять незаменимых аминокислот.

«В зависимости от бренда, порция твердого тофу весом 3 унции содержит примерно 7 граммов белка. Это сопоставимо с количеством белка, содержащимся в одном большом яйце или 1 унции рыбы, - говорится в публикации. - Так что, это отличный способ удовлетворить ваши потребности в белке, особенно если вы придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты».

Тофу - польза для здоровья

Среди полезных свойств тофу выделяют:

Может укреплять кости. Тофу может быть полезным источником кальция, который укрепляет кости. Кроме того, исследования показывают, что тофу и другие белки на основе сои также могут играть роль в снижении риска остеопороза у женщин в период менопаузы.

Поддерживает здоровье сердца. Тофу содержит полезные для здоровья растительные соединения, называемые фитохимическими веществами, которые могут снизить риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний. 

Универсален и прост в приготовлении. Тофу можно найти в большинстве продуктовых магазинов. Кроме того, существует бесконечное множество способов его приготовления.

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