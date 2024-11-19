На белорусско-российской границе задержали крупную партию сыров и мяса из Испании и Италии 11 19.11.2024, 18:32

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иллюстративное фото

Всю продукции направили на утилизацию.

ФСБ России по Смоленской области задержала на автодороге Минск — Москва грузовик, в котором нелегально везли мясную и молочную продукцию. Подробности сообщает Office Life со ссылкой на Россельхознадзор.

По товарной накладной в машине везли непродовольственные грузы из Беларуси в Москву. Но проверка показала, что в автомобиле транспортной логистической компании пытались перевезти около 4,2 тонны продуктов из ЕС.

Так, за ящиками со сборными непродовольственными грузами для личного пользования находились паллеты с коробками с более чем 3687 кг различных сыров и более 582 кг свиного окорока. Судя по маркировке на транспортной и индивидуальной упаковках, продукты были произведены в Италии и Испании.

У перевозчика не оказалось каких-либо документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Кроме того, сыры и мясо перевозили в антисанитарных условиях.

Груз задержали, после проверки всю продукции направили на утилизацию

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