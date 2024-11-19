Болтун и балабол 2 Аркадий Дубнов

19.11.2024, 18:40

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Дмитрий Медведев

Российский посол осадил Медведева.

Экс-президент РФ Медведев болтун и балабол, – так, если уж совсем загрублять, можно интрепретировать слова посла России в Лондоне Андрея Келина, сказанные им в интервью журналисту ВВС Стивену Сакуру.

Внешнеполитические заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева не отражают официальную позицию руководства страны

«Только три человека имеют право официально говорить от имени нашей страны: это президент, глава и пресс-секретарь МИД», — подчеркнул дипломат, имея в виду Владимира Путина, Сергея Лаврова и Марию Захарову. «Медведев говорит то, что думает на самом деле. Но он думает это как частное лицо. Он не говорит это как официальное лицо», — пояснил посол.

Так Келин прокомментировал заочный обмен нелюбезностями между Медведевым и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Первый советовал второму «придержать язык», парируя его утверждение, что «Путин и его мафиозное государство пытаются отравить мир дезинформацией, расколом и беспорядками».

Келин отметил, что Лэмми повел себя «очень невежливо», и добавил, что не знает «ни одного политика в мире», который бы использовал такие выражения, «особенно в России». «Если вы слышали, что говорят Путин или Лавров, вы бы поняли, что такой тип обвинений или навешивание ярлыков абсолютно нехарактерен для нас».

Тут много нового и забавного. Непонятно, можно ли понимать слова российского посла так, что он отказывается считать заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и постпреда РФ в ООН Василия Небензи официальными выражениями позиции Кремля по внешнеполитическим вопросам. Кроме того, складывается впечатление,

что посол Келин не знаком с «изяществом» выражений М.Захаровой в адрес зарубежных лидеров. Главе британского Форин офиса по по части развязной неполиткорректности еще учиться и учиться у нее…

Аркадий Дубнов, Telegram

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