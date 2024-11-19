Экс-футболист сборной Беларуси Сергей Кривец учится на тренера в Польше
- 19.11.2024, 18:49
И уже побывал на стажировке в Нидерландах.
Бывший полузащитник сборной Беларуси, 7-кратный чемпион страны в составе БАТЭ и брестского «Динамо» Сергей Кривец рассказал о планах стать тренером.
— Мысли идут в плане тренерской деятельности. На данный момент учусь в школе тренеров в Польше. Можно сразу получить [лицензии] категории «В» плюс «А». Это, как говорится, для заслуженных футболистов. Была такая возможность, я ею воспользовался. Сейчас учусь. В понедельник (разговор состоялся в начале ноября. — прим. Bet News) улетаю в Голландию на стажировку в «ПСВ Эйндховен». Будет интересно съездить и посмотреть, как там работают, — сказал Кривец в эфире YouTube-канала «На банке».
В настоящее время Кривец живет в Познани, где в бытность профессиональным футболистом выступал за местный «Лех». 10 лет назад он был признан футболистом года в Беларуси.