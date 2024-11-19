Зеленский прокомментировал удар ATACMS по складу в Брянской области РФ

Зеленский прокомментировал удар ATACMS по складу в Брянской области РФ5
- 19.11.2024, 18:55
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У Украины есть дальнобойные возможности.
Президент Украины Владимир Зеленский не уточнил, был ли удар по складу боеприпасов под Брянском нанесен с помощью американской ракеты ATACMS. В то же время он подчеркнул, что у Украины есть дальнобойные возможности, а страна планирует их активно применять.
Об этом он заявил во вторник, 19 ноября, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, сообщает «Укрінформ».
У президента Украины спросили, действительно ли удар по складу БК под Брянском был нанесен американской ракетой ATACMS.
«Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный Нептун, и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать», — сказал Зеленский.