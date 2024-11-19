закрыть
19 ноября 2024, вторник, 19:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прокомментировал удар ATACMS по складу в Брянской области РФ

5
  • 19.11.2024, 18:55
  • 3,576
Зеленский прокомментировал удар ATACMS по складу в Брянской области РФ

У Украины есть дальнобойные возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский не уточнил, был ли удар по складу боеприпасов под Брянском нанесен с помощью американской ракеты ATACMS. В то же время он подчеркнул, что у Украины есть дальнобойные возможности, а страна планирует их активно применять.

Об этом он заявил во вторник, 19 ноября, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, сообщает «Укрінформ».

У президента Украины спросили, действительно ли удар по складу БК под Брянском был нанесен американской ракетой ATACMS.

«Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный Нептун, и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать», — сказал Зеленский.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев