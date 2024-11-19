Шесть стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак 19.11.2024, 19:07

1,458

Они призвали срочно укрепить НАТО и поддержали кредит Киеву на $50 млрд.

Главы МИД шести европейских стран — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции — обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах НАТО и ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих государств по итогам встречи в Брюсселе.

«Наша общая [европейская] безопасность подвергается вызову как никогда прежде в нашей жизни. Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности. <...> Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам и создает значительные риски для безопасности», — говорится в заявлении.

Министры также обвинили Россию в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и КНДР и нежелании вести конструктивные переговоры по войне в Украине. На фоне этого главы МИД европейских стран призвали:

подтвердить непреходящую роль «сильного и единого НАТО как основы европейской обороны и безопасности, основанной на прочных трансатлантических связях»;

укреплять НАТО, увеличивая расходы на безопасность и оборону в соответствии с предыдущими обязательствами (на уровне 2% ВВП и более);

укреплять безопасность и оборону Европы, используя все доступные рычаги, включая экономическую и финансовую мощь Европейского союза и укрепляя промышленную базу Европы;

инвестировать в важнейшие военные возможности, включая противовоздушную оборону, точечные дальние удары, беспилотники и интегрированную логистику;

повышать устойчивость к «когнитивной войне» и гибридным угрозам в Европе;

еще больше усилить военную, экономическую и финансовую поддержку Украины, одновременно «приветствуя кредит G7 в размере $50 млрд, чтобы гарантировать Украине достаточные ресурсы на следующий год»;

оставаться «непоколебимыми в своей поддержке справедливого и прочного мира для Украины на основе Устава ООН, подтверждая, что переговоры о мире могут вестись только с Украиной», и гарантируя, что Россия понесет последствия, в том числе финансовые;

продолжать сдерживать Россию, «лишая Путина возможности вести агрессивную войну и сдерживая наращивание военного потенциала России, в том числе посредством ограничительных мер».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com