Назад в СССР: минчане спорят из-за талончиков в магазинах 3 19.11.2024, 19:26

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По талонам продают мясо.

В магазинах «Гиппо» уже несколько лет внедряют систему обслуживания покупателей по талонам. Очередь регулирует специальный аппарат, который выдает талончик с номером. Несколько дней назад такой аппарат появился и в «Гиппо» на улице Горецкого — в TikTok это вызвало волну обсуждений среди минчан, обратил внимание CityDog.

Минчанин Андрей обратил внимание, что в одном из магазинов «Гиппо» мясо продают по талонам. Чтобы занять очередь в отделе, нужно подойти к специальному аппарату, который и выдаст номер. Андрея эта ситуация одновременно удивила и насмешила. Зато, как отмечает мужчина, с талончиком становится понятнее, кто за кем в очереди.

Короткий ролик вызвал волну споров и обсуждений среди минчан. Нашлись те, кто уже и не представляет себе поход в магазин без талонной системы. Другие посчитали ситуацию «жуткой».

Минчане за: «Кайф. Это лучше, чем драться за место в очереди»

Анна отмечает, что в «Гиппо» по улице Рокоссовского есть такой же аппарат. «Удобно на самом деле, не нужно стоять три часа в очереди… закупайся себе, выбирай другой товар, услышал свой номер — подошел», — описала систему девушка.

«Это лучше, чем с бабками потом в очереди махаться», — считает Geka4an.

«Очень удобно, не нужно толпиться у прилавка, электронная очередь, никто не дышит тебе в затылок», — оценила талонную систему Алла.

«В Европе уже лет 10, если не больше, такая практика. Это просто удобно. И количество людей в очереди не имеет значения в данном случае», — отметила Екатерина.

«Взяв талон, можно спокойно ходить по магазину, не потеряв очереди. Мясо в „Гиппо“ на Рокоссовского всегда отличное», — добавляет Елена.

«Кайф. Вы можете выбирать овощи, пока вас не позовут по громкой. Это лучше, чем стоять и с бабками драться за место в очереди», — признается Настя.

Минчане против: «Капец. Это даже оскорбительно»

«Просто в шоке. А очередь почему получается, потому что на огромный отдел один продавец. Учредитель экономит на персонале, а вы по талонам в магазин ходите», — злорадствует Алена.

«Может, мне надо купить только одно мясо, это сколько ж часов надо ждать, пока тебя вызовут?» — недоумевает Екатерина.

«Ужас — везде ввели талоны на очередь: поликлиника, „Белтелеком“, в банках и уже в магазинах… А что дальше будет?» — интересуется пользователь под ником Grey.

«Капец, талоны на мясо. Что это, единственный магазин в районе, где мясо продают?» — пишет Persona.

«Это вообще жуть, я в шоке», — паникует Ирина.

«В Зеленом Луге на „Экспобеле“ то же самое. И теперь мы, оказывается, не покупатели, а клиенты. Капец! Стырили у банков — даже оскорбительно», — обиделась Елена.

«Как в детстве: еда по талончикам в СССР», — считает Евгений.

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