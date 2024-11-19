Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16
- 19.11.2024, 19:47
Всего Киеву должно поступить 19 самолетов.
Дания уже передала Украине шесть истребителей F-16. Всего Украине должно поступить 19 самолетов.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По ее словам, в Дании нет никаких изменений в планах по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.
«Шесть были доставлены. Это была первая партия», - отметила Фредериксен.
Она напомнила, что с лета прошлого Дания была вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.
«Это было сложно, но мы смогли добиться успеха в учебе. Поэтому процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. В общей сложности будет 19 (самолетов - ред.), как мы сказали в самом начале», - сказала она.