закрыть
19 ноября 2024, вторник, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16

  • 19.11.2024, 19:47
Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16

Всего Киеву должно поступить 19 самолетов.

Дания уже передала Украине шесть истребителей F-16. Всего Украине должно поступить 19 самолетов.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, в Дании нет никаких изменений в планах по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

«Шесть были доставлены. Это была первая партия», - отметила Фредериксен.

Она напомнила, что с лета прошлого Дания была вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

«Это было сложно, но мы смогли добиться успеха в учебе. Поэтому процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. В общей сложности будет 19 (самолетов - ред.), как мы сказали в самом начале», - сказала она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев