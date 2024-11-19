Россиянка пыталась ввезти в Беларусь $42 тысячи 19.11.2024, 19:53

Она спрятала их на себе и в обуви, но ее все равно вычислили.

В пункте пропуска «Брест» сотрудники таможни задержали 38-летнюю гражданку России, которая пыталась незаконно провезти через границу более 42 тысяч долларов в эквиваленте. Деньги она спрятала под верхней одеждой, в обуви и кошельке, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Женщина вместе с водителем и еще одним пассажиром автомобиля Mercedes выбрала для пересечения границы «красный» коридор, чтобы задекларировать товары. Однако в декларации деньги указаны не были.

При досмотре с помощью ручного металлодетектора таможенники обнаружили более 36 тысяч долларов под одеждой и в обуви пассажирки, а еще 6 тысяч — в ее кошельке.

По факту нарушения законодательства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Все деньги изъяты.

За последнюю неделю это уже десятый случай, когда на белорусско-польской границе выявляют незаконное перемещение наличных средств. Общая сумма изъятых денег составила около 300 тысяч беларусских рублей.

Напомним, что сумма наличных свыше 10 тысяч долларов подлежит обязательному декларированию. Если же незаконно перевозится более 30 тысяч долларов, это грозит уголовной ответственностью вплоть до пяти лет лишения свободы.

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