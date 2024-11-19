Валютный рынок Беларуси по-прежнему «штормит» 1 19.11.2024, 20:02

1,270

В каких банках еще можно найти доллар дешевле 3,4 рубля.

Курс доллара на торгах Беларусской валютно-фондовой биржи 19 ноября установил очередной исторический максимум, он вырос до 3,3936 рубля. «Зеркало» посмотрело, в каких банках еще можно купить доллар дешевле 3,4 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,42 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,394 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк» и «МТБанк»). Американская валюта ниже 3,4 рубля также можно купить в «Сбер Банке», «Статусбанке», «Цептер Банке» (3,395 рубля), «Банке РРБ», «Банке Решение» (3,397 рубля), «Банке Дабрабыт», «Нео Банк Азия», «Технобанке» (3,398 рубля).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,39 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,64 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банке» (3,579 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,582 рубля. Это нечастая ситуация, когда в одном из банков можно сдать валюту дороже, чем купить в другом.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Белагропромбанке» — 3,385 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,43 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,388 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com