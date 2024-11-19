закрыть
19 ноября 2024, вторник, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Ермак поедет в США «налаживать процессы» с командой Трампа

20
  • 19.11.2024, 20:08
  • 1,932
Зеленский: Ермак поедет в США «налаживать процессы» с командой Трампа
Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины отправится в США в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в «налаживании процессов» с командой избранного президента США Дональда Трампа. Он также подтвердил запланированную поездку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Соединенные Штаты.

Об этом он заявил во вторник, 19 ноября, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды — у них есть свои контакты… Что касается налаживания процессов между нашими командами — уверен, что они будут. Что касается командировки главы моего Офиса в США — она будет», — сказал Зеленский.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Андрей Ермак в ближайшее время отправится в США для переговоров с представителями команды Трампа. По данным медиа, украинская сторона уже активно работает над установлением контактов с ключевыми людьми будущей администрации США.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев