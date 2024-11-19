Зеленский: Ермак поедет в США «налаживать процессы» с командой Трампа

Зеленский: Ермак поедет в США «налаживать процессы» с командой Трампа20
- 19.11.2024, 20:08
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Глава Офиса президента Украины отправится в США в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в «налаживании процессов» с командой избранного президента США Дональда Трампа. Он также подтвердил запланированную поездку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Соединенные Штаты.
Об этом он заявил во вторник, 19 ноября, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды — у них есть свои контакты… Что касается налаживания процессов между нашими командами — уверен, что они будут. Что касается командировки главы моего Офиса в США — она будет», — сказал Зеленский.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Андрей Ермак в ближайшее время отправится в США для переговоров с представителями команды Трампа. По данным медиа, украинская сторона уже активно работает над установлением контактов с ключевыми людьми будущей администрации США.