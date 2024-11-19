Польский генерал о ракетах РФ: Варшава находится в 180 километрах от Беларуси

Польский генерал о ракетах РФ: Варшава находится в 180 километрах от Беларуси4
- 19.11.2024, 20:25
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Раймунд Анджейчак объяснил, почему Польша должна сбивать российские ракеты.
Экс-начальник генштаба Войска Польского Раймунд Анджейчак в интервью NV объяснил, почему Польша должна сбивать российские ракеты над Украиной — до того, как они пересекут ее собственную границу.
«У нас было несколько ситуаций, когда ракеты пересекали воздушное пространство Польши и в конце концов приземлялись. Впервые это была украинская ракета С-300, а второй раз — российская, в первый раз в Польше погибли люди. В войне важно действовать на опережение, и, возвращаясь в Израиль, когда я смотрел нападение Ирана, то думал, что смотрю замедленную съемку — как долго эти ракеты летят к территории Израиля через соседние страны, но в Польше мы имеем считанные секунды, чтобы отреагировать на ракетный обстрел. Если какая-то крылатая ракета летит над Украиной, я не имею представления, долетит ли она до северной части Польши или южной части Польши, и с военной точки зрения здесь нет двух мнений», — сказал Анджейчак, отвечая на вопрос NV о том, как он относится к идее, чтобы Польша сбивала российские ракеты над Украиной.
Польский генерал добавил, что с политической точки зрения все сложнее, и Польше нужна коалиция с другими странами НАТО, которые готовы присоединиться к сбиванию российских ракет.
«Возможно, ощущение опасности в Берлине и Париже несколько отличаются, но, знаете, Варшава находится в 180 км от границы с Беларусью, и здесь у меня нет двух мнений относительно такого решения», — подытожил он.