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Зеленский подтвердил, что Украине разрешили бить по территории РФ западными ракетами

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  • 19.11.2024, 20:36
  • 1,254
Зеленский подтвердил, что Украине разрешили бить по территории РФ западными ракетами
Владимир Зеленский

Теперь Киев работает над тем, чтобы все страны-партнеры поддержали «дальнобойность».

Украина получила разрешение применять дальнобойное оружие. Теперь будет идти работа над тем, чтобы уменьшить военный потенциал РФ.

Об этом он заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, он имел контакт с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

«Я понимаю только прямые контакты между президентами, а что касается команды, у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса в СМИ я не воспринимаю», - сказал президент Украины.

Он также подтвердил и то, что Украина получила разрешение применять дальнобойное оружие по территории Российской Федерации.

«Что касается дальнобойности — мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Я думаю, что после заявлений о ядерном оружии и Германии уже пора поддержать соответствующие решения. А теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно, чтобы к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ где бы он ни находился», - заявил Зеленский.

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