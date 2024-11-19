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На пограничной заставе под Брестом погиб солдат-срочник

  • 19.11.2024, 20:41
  • 3,422
На пограничной заставе под Брестом погиб солдат-срочник

Он был призван в апреле 2024 года.

Утром 18 ноября на территории пограничной заставы «Теребунь» в Брестском районе обнаружили тело военнослужащего 2002 года рождения, сообщает Брестская пограничная группа.

Рядовой был призван в апреле 2024 года и проходил службу в Брестской пограничной группе.

В пресс-релизе Брестской пограничной группы говорится о возможном самоубийстве.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины происшествия выясняются.

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