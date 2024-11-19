Страны ЕС готовы поддерживать Киев при сокращении помощи США 8 19.11.2024, 20:53

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Главы МИД шести стран обсудили в Варшаве перспективы поддержки Украины и будущее отношений с США.

Крупнейшие экономики Европейского Союза — Германия, Франция, Италия и Испания, а также не входящая в ЕС Великобритания готовы принять на себя военную и финансовую нагрузку, связанную с помощью Украине при возможном сокращении поддержки Киева со стороны США. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во вторник, 19 ноября, выступая перед журналистами по итогам его встречи в Варшаве с министрами иностранных дел названных выше стран с участием эстонки Каи Каллас, которая должна сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, передает DW.

«Я с уважением принимаю к сведению готовность крупнейших стран Европейского Союза взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в связи с возможным сокращением вовлеченности США (в дело поддержки Киева. - Ред.)», - цитирует главу польского внешнеполитического ведомства агентство AFP.

💬 Putin w imię swojej imperialnej pychy morduje Ukraińców. To spotkanie ma być czytelnym symbolem naszej solidarności i jedności z narodem Ukraińskim, który z determinacją i odwagą broni swej niepodległości.



| Min. @sikorskiradek podczas konferencji pic.twitter.com/fLeJ6FlBdd — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) November 19, 2024

Встреча министров иностранных дел ФРГ, Франции, Италии и Польши в Варшаве была приурочена к рубежу в 1000 дней с начала российского полномасштабного военного вторжения в Украину. Важной темой на этом мероприятии был также вопрос развития отношений Евросоюза и США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Главы МИД Испании и Соединенного Королевства подключались к обсуждениям в режиме онлайн.

Путинская Россия как угроза европейской безопасности

По словам Сикорского, путинская Россия с ее «имперскими амбициями» является «не только одной из самых крупных угроз в сфере безопасности для Европы, но и одной из самых серьезных угроз для мирового порядка". Он призвал союзников «решительно противостоять» этому.

В совместном заявлении дипломатов, обнародованном по итогам встречи, говорится также о гибридных угрозах, исходящих от России: «Москва усиливает свои гибридные действия (атаки. - Ред.) против стран НАТО и ЕС в доселе невиданных масштабах и разнообразии, что несет существенные риски в сфере безопасности».

О мирном урегулировании в Украине

Что касается перспектив мирного урегулирования в Украине, то участники встречи в Варшаве «были едины во мнении, что навязывание Украине мирных решений, противоречащих ее интересам или не принимаемых обществом, негативно отразилось бы на стабильности этой страны», заявил Радослав Сикорский. «Сценарии для разрешения конфликта и окончания российской агрессии должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с украинскими властями», - указал он.

Глава МИД Польши добавил, что страны — участники встречи выступают также за сохранение и усиление санкций в отношении РФ, цель которых — добиться, чтобы Россия вывела войска с территории Украины и оплатила послевоенное восстановление страны. «Санкции эффективно ослабляют военный потенциал России и изолируют ее экономически. Все имеющиеся лазейки должны быть закрыты», - цитирует главу польского внешнеполитического ведомства агентство PAP.

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