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В ближайшие дни в Гомельской области будут греметь взрывы

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  • 19.11.2024, 21:01
  • 1,742
В ближайшие дни в Гомельской области будут греметь взрывы

Взрывы услышат жители более чем 20 населенных пунктов.

Сейсморазведчики «Белоруснефти» предупреждают о буровзрывных работах на территории Гомельской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«До 30 ноября изучение недр коснется населенных пунктов Речицкого (Теребеевка, Прокисель, Гончаровка, Надвин, Вознесенск, Леваши, Остров, Красный Мост, Заспа, Грановка, Весел, Казановка, Лобки, Свиридовичи, Яновка, Гостивель, Красноселье, Залесье), Лоевского (Волкошанки) и Наровлянского (Белый Берег) районов», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что сейсморазведочные работы «абсолютно безопасны» для местных жителей и их имущества.

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