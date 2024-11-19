Польша добивается повышения пошлин на удобрения из Беларуси на 30−40% 5 19.11.2024, 21:03

Об этом сообщил министр государственных активов Польши.

Польские власти добиваются от ЕС введения заградительных пошлин на ввоз удобрений из Беларуси и России. Об этом сообщил министр государственных активов Польши Якуб Яворовский, передает портал WNP.pl.

«Если мы хотим обеспечить продовольственную безопасность, мы должны позаботиться и о производителях удобрений в ЕС. В нашей стратегии действий мы приняли прагматичные предположения, целью которых должно быть введение 30−40%-ных таможенных пошлин на импорт беларусских и российских удобрений. Мы ведем переговоры по этому поводу в Брюсселе и надеемся, что они закончатся успехом», — заявил Яворовский.

По его утверждению, в Варшаве считают более эффективным для прекращения ввоза удобрений из Беларуси и России повышение пошлин, а не попытки введения санкций.

«Мы не хотим идти по пути санкций, потому что это предполагает единодушие, которого, как мы знаем, не будет. Поэтому мы идем по пути таможенных пошлин. Нам кажется, что пошлина в 30−40% должна остановить импорт с Востока», — указал политик.

Он также заявил, что введение заградительных пошлин помогло бы польским производителям удобрений.

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