Ученые назвали 10 упражнений для улучшения памяти 3 19.11.2024, 21:06

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Эти упражнения также помогут отточить умственные способности.

Доктор медицинских наук, профессор медицины в отделении гериатрической медицины в Университет Сент-Луиса в Миссури Джон Э. Морли сделал подборку 10 упражнений для мозга, которые помогают отточить умственные способности и улучшить память.

1. Проверьте память. Составьте список дел или продуктов и запомните его. Через час проверьте, сколько пунктов вы запомнили. Одно исследование показало, что написание и систематизация списков помогает лучше запоминать.

2. Научитесь играть на музыкальном инструменте. Изучение новых и сложных навыков полезно для мозга. Музыкальная деятельность особенно полезна для здорового старения мозга.

3. Посчитайте в уме решайте задачи без карандаша и бумаги. Одно небольшое исследование показало, что решение математических задач улучшает когнитивные способности.

4. Научитесь готовить новые для себя блюда. Готовка включает сразу ряд чувств — обоняние, осязание, зрение и вкус. Они в своих очередь задействуют разные части мозга. Также во время приготовления пищи мозг использует когнитивные навыки.

5. Учите иностранный язык. Дело в том, что слушание во время изучения нового языка стимулирует мозг. Согласно одному метаанализу, владение двумя языками снижает риск развития деменции.

6. Визуализируйте написание слова в уме, а затем попытайтесь вспомнить другие слова, которые начинаются теми же двумя буквами.

7. Нарисуйте карту по памяти. Вернувшись домой из нового места, попробуйте нарисовать карту местности, где вы были. Одно из прошлых исследований показало, что у водителей такси, которые хорошо помнили карту города, наблюдалось улучшение когнитивных функций.

8. Заставьте работать ваши вкусовые рецепторы. Во время приема пищи старайтесь выделить и определить отдельные ингредиенты, включая травы и специи.

9. Улучшайте зрительно-моторную координацию. Найдите новое хобби, которое задействует мелкую моторику. По данным Harvard Health Publishing, это может быть занятия спортом с ракеткой, тай-чи, вязание, рисование и видеоигры.

10. Откройте для себя новый вид спорта. В недавнем исследовании отмечается, что повышение способности вашего тела использовать кислород для получения энергии защищает мозг с возрастом. Особенно полезна йога, гольф и теннис.

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