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Недалеко от Национальной библиотеки сносят жилые дома

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  • 19.11.2024, 21:25
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Недалеко от Национальной библиотеки сносят жилые дома

Под снос пойдут 67 домов.

«Минскстрой» начал снос старых домов в квартале улиц Филимонова – Слепянская водная система – Столетова. Это уже вторая очередь.

На этом месте собираются строить новый жилой квартал. Потому по 2-му переулку Багратиона в ближайшее время исчезнут четыре двухэтажки, которые были возведены в 1958–1960 годах. Жильцы этих домов уже отселены.

Застройщик сообщил, что снос двухэтажек завершится в декабре. До конца года с площадки должны вывезти и строительный мусор.

Возводить новый квартал недалеко от Национальной библиотеки начали еще в начале 2024 года. До этого на протяжении нескольких месяцев шел снос зданий. Первой сдадут 19-этажку, куда и собираются заселить жителей старых домов. Там будет 188 квартир.

Всего в новом квартале появятся 12 жилых домов на 2413 квартир общей площадью 148 тыс. м2.

В «Минскстрое» уточнили, что все квартиры там предназначены для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Всего же в этом районе снесут 67 домов.

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