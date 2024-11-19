В Гомельской области погиб рабочий 19.11.2024, 21:50

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На него упала верхушка сосны.

Несчастный случай произошел в Речицком районе. В понедельник на территории Дубровского лесничества на ветровально-буреломной лесосеке трудилась бригада рабочих. В какой-то момент на одного из мужчин упала сосна. Спасти его не удалось — он умер на месте.

«По предварительным данным, на обработанном участке леса бригада оставила одиноко стоящую высокую сосну с надломленной верхушкой для удаления машинным способом. Однако один из вальщиков самостоятельно взял бензопилу и стал делать запилы на опасном стволе. Во время работ верхушка сосны, длиной 13 метров, отломалась и упала на 42-летнего мужчину. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи», — передает Следственный комитет.

Речицкий районный отдел СК проводит проверку. Особое внимание следователи уделяют причинам гибели и условиям, в которых работал вальщик леса.

За последние несколько месяцев это не первый случай, когда рабочий в Беларуси гибнет от упавшего дерева. В сентябре в деревне Качино в Минском районе придавило деревом 17-летнего студента, который помогал расчищать территорию местного кладбища.

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