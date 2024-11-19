Акции РФ обвалились на $2 млрд после первых ударов дальнобойными ракетами США 7 19.11.2024, 21:54

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Обвал стал вторым по масштабам за последние два года.

Резкая эскалация между Кремлем и Западом и первые удары дальнобойными ракетами США по российской территории отправили в «крутое пике» на Московской бирже котировки акций, государственных облигаций и курс рубля, передает The Moscow Times.

По итогам торгов во вторник индекс Мосбиржи, включающий бумаги полсотни крупнейших российских компаний, упал на 3,32%, до 2630,5 пункта. Обвал стал вторым по масштабам за последние два года и отрезал от капитализации индекса 179 млрд рублей.

Индекс РТС, отслеживающий долларовую стоимость акций, потерял почти $2 млрд капитализации, или 3,43%. А его значение на закрытии торгов — 828,38 пункта — стало самым низким с первого дня войны (24 февраля 2022 года).

Дорожающих акций на бирже практически не осталось. По состоянию на 20.14 мск акции Сбера упали на 3,3%, «Газпрома» — на 3%, «Роснефти» — на 2,9%. Бумаги «Северстали» обвалились на 3,7%, «Мечела — на 4,1%, «Россетей» — на 5,2%.

Официальный курс доллара от ЦБ впервые за год превысил 100 рублей, а на форексе добрался до отметки 101,1 рубля. Индекс RGBI, отслеживащий котировки облигаций федерально займа, возобновил падение и потерял 0,82%.

Рынок реагирует «на усиление геополитических рисков», отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. В воскресенье США впервые разрешили Украине использовать для ударов вглубь России ракеты ATACMS с дальностью 300 км, и в ночь на вторник первой такой удар состоялся. Под него попала военная база в Брянской области. Кремль ответил утверждением новой ядерной доктрины, которая де-факто позволяет нанести ядерный удар по Украине. Согласно документу, президент РФ может использовать ядерное оружие в ответ на атаку беспилотников и удар крылатыми ракетами со стороны неядерного государства, которое поддерживают ядерные державы.

Последствия нового витка эскалации «могут быть непредсказуемыми», говорит Кожухова. В сложившихся условиях «перспективы» у российского рынка «не слишком радужные», считает Александр Потавин, главный аналитик «Финама»: ЦБ продолжит повышать ключевую ставку, ситуация во внешней торговле ухудшается, а это давит на курс рубля. По прогнозу Потавина, доллар может подорожать до 102,5 рубля. А индекс Мосбиржи может откатиться к отметке 2500 пунктов — самой низкой с мая 2023 года, ожидает Кожухова.

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