В Минске из торгового центра «Экспобел» эвакуировали людей

В Минске из торгового центра «Экспобел» эвакуировали людей1
- 19.11.2024, 22:03
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Что случилось?
12-летний подросток «заминировал» торгово-развлекательный центр «Экспобел». Его задержали по горячим следам, сообщили в МВД вечером 19 ноября.
Милиционерам парень рассказал, что позвонил охране ТРЦ и сказал, что «заложил две тротиловые бомбы, и если через пять минут не эвакуируете людей, рынок взорвется».
После поступления сообщения от работников ТРЦ о том, что объект заминирован, туда выбыла следственно-оперативная группа. Людей оттуда эвакуировали.
«Милиционерами оперативно установлен и по горячим следам задержан 12-летний подросток, который пояснил, что это была шутка», – сообщили в МВД.
Уголовная ответственность шутнику не грозит (она наступает с 14 лет и за подобные может привести к лишению свободы до 7 лет). С виновного также взыскиваются все расходы по реагированию на ложное сообщение.
В случае, если преступление совершил ребенок младше 14 лет, его родителям предстоит возместить финансовые издержки отреагировавших на него служб и ведомств.