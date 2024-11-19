«В определенных регионах Беларуси уже возникают конфликтные ситуации» 5 19.11.2024, 22:36

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В Минлесхозе объяснили разрешение на отстрел краснокнижных рысей и медведей.

Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ, которым разрешил охоту на рысь и медведя, хотя эти животные внесены в Красную книгу и относятся к охраняемым видам. В Минлесхозе отметили, что эта новость привлекла внимание многих белорусов, поэтому решили пояснить новые правила охоты. Комментарий опубликован в телеграм-канале министерства.

В частности, в Минлесхозе назвали причины и прогнозируемые следствия изменения законодательства.

«В Беларуси насчитывается более тысячи медведей, а численности рыси приближается к 1,7 тысячам. В определенных регионах Беларуси уже возникают конфликтные ситуации», — рассказал первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун.

Эти животные заходят на частные подворья, становятся виновниками ДТП, поэтому решили регулировать их численность.

При этом Драгун подчеркнул, что «изъятие животных будет осуществляться только после согласования с учеными, что не повлечет каких-либо негативных последствий на состояние популяций».

Напомним, рысь и медведь включены в Красную книгу Беларуси и являются охраняемыми видами. Изменение их статуса уже несколько лет лоббировал экс-глава МВД Игорь Шуневич, который стал председателем Белорусского общества охотников и рыболовов. В частности, в своей статье в газете «Паляўнічы і рыбалоў» он заявил, что рысей, медведей, зубров в Беларуси уже много, а местами и слишком, поэтому на них надо разрешить охоту и исключить из Красной книги (ее чиновник и вовсе назвал рудиментом).

В Министерстве природных ресурсов с ним не согласились, но в 2024 году решили понизить статус этих видов в Красной книге.

Накануне, 18 ноября, Александр Лукашенко разрешил отстреливать краснокнижных зверей.

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