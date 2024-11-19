Премьер Британии – Путину: Убирайся из Украины

Премьер Британии – Путину: Убирайся из Украины5
- 19.11.2024, 22:44
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Кир Стармер жестко призвал диктатора РФ прекратить войну.
Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска из Украины.
Об этом сообщает The Guardian.
Британский премьер заявил, что «безответственная риторика» Путина относительно ядерного оружия «не остановит нашу поддержку Украины».
«Мы сейчас на 1000 дне конфликта, это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней жертв в Украине. Мы были с Украиной с самого начала. Я удвоил свой четкий сигнал о том, что мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы в этой войне против Путина», - отметил Стармер.
В прямом обращении к российскому диктатору Стармер сказал: «В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: Прекращай войну, убирайся из Украины».