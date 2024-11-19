В Бресте зацвели сирень и шиповник 19.11.2024, 23:00

Перепутали ноябрь с маем.

Жители Бреста второй раз за год ощущают весну, потому что в городе в ноябре снова зацвели сирень и шиповник. Кадры распустившихся поздней осенью растений разлетелись по соцсетям, сообщает телеканал СТВ.

Отмечается, что явление массовое, зацвела не одинокая ветка сирени, а целые кустарники.

По мнению специалистов, это связано с изменениями климата, которые нарушают естественные природные циклы. Вместо того чтобы переходить в режим покоя, растения начинают повторно цвести, поскольку осень в Бресте выдалась теплой, как весна.

Ученые полагают, что это может негативно сказаться на экосистеме, потому что весной растению может просто не хватить ресурсов для обновления.

«Еще замечено в Бресте цветение, пусть одиночных, но цветков все-таки, и боярышника, и розы», — добавил заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик, отметив, что сейчас такие явления стали более заметны, чем раньше, поскольку теперь смартфонов очень много, люди активно делятся в соцсетях красивыми кадрами.

Однако, как предупреждают ученые, обрезать или обрабатывать растения, которые перепутали сезоны, нельзя, иначе можно нанести им вред и они не смогут восстановиться к весне.

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