Юниорская сборная Беларуси по футболу победила Армению 19.11.2024, 23:26

Но не сумела пройти дальше.

В третьем матче квалификационного раунда юниорского (U19) чемпионата Европы-2025 команда Виталия Павлова уверенно одолела сверстников из Армении – 3:1. До этого наша дружина поделила очки с сербами (2:2) и уступила хорватам (0:2).

Таким образом, белорусы набрали четыре очка в группе 13. Этого могло бы быть достаточно для того, чтобы занять одно из двух первых мест в квартете и пробиться в элитный раунд, если бы хорваты сегодня взяли верх над сербами. Однако в балканской дуэли сильнее оказалась команда Сербии – 3:0.

Таким образом, сербы заняли первое место в группе, набрав семь очков и опередив на один балл хорватов. Белорусская команда с четырьмя очками осталась третьей, а проигравшие все три поединка армяне замкнули таблицу.

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