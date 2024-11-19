Юниорская сборная Беларуси по футболу победила Армению
- 19.11.2024, 23:26
Но не сумела пройти дальше.
В третьем матче квалификационного раунда юниорского (U19) чемпионата Европы-2025 команда Виталия Павлова уверенно одолела сверстников из Армении – 3:1. До этого наша дружина поделила очки с сербами (2:2) и уступила хорватам (0:2).
Таким образом, белорусы набрали четыре очка в группе 13. Этого могло бы быть достаточно для того, чтобы занять одно из двух первых мест в квартете и пробиться в элитный раунд, если бы хорваты сегодня взяли верх над сербами. Однако в балканской дуэли сильнее оказалась команда Сербии – 3:0.
Таким образом, сербы заняли первое место в группе, набрав семь очков и опередив на один балл хорватов. Белорусская команда с четырьмя очками осталась третьей, а проигравшие все три поединка армяне замкнули таблицу.