В Минске пара не захотела выходить из автобуса на конечной остановке и ввязалась в приключения
- 19.11.2024, 23:49
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Того, что произошло дальше, они явно не ожидали.
Парень и девушка в Минске не захотели выходить из салона автобуса № 4 на конечной остановке «Железнодорожная станция Минск-Южный» ночью 18 ноября, поскольку хотели доехать до следующей остановки — «Жореса Алферова». Видео этой истории они опубликовали в TikTok, передает «Зеркало».
Водитель отказался их везти на ту остановку и повел себя неожиданно для них.
По словам девушки, мужчина, услышав, что они хотят, чтобы их довезли до следующей остановки, «нагрубил, обматерил», а когда она пошла фотографировать его удостоверение, «он резко закрыл двери, выключил свет и увез неведомо куда».
«Мы едем в пустом автобусе с погашенным светом, нас обматерил водитель, звоним на службу, потому что это какой-то трэш. Нас, считай, похитили. Я не знаю, что происходит, он сказал, что едет в бар, хотел нас высадить посреди дороги. Сказал: выходите прямо сейчас, если хотите. Короче, вообще неадекват, нагрубил, наматерил, и куда-то приехали не по тому маршруту», — рассказала автор видео.
По ее словам, служба, в которую они звонили, ничем не помогла, там сказали, что передадут куда-то информацию о том, что их похитили.
«Мы всегда ездим этим маршрутом, и все было ок до этого момента», — заявила девушка.
Тем временем агентство «Минск-Новости» пишет, что ситуацию прокомментировали в «Минсктрансе».
«Согласно п. 224 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров от 30.06.2008 № 972, по прибытии в пункт назначения либо на конечный остановочный пункт маршрута пассажир обязан освободить салон транспортного средства. Однако парень и девушка отказались это сделать, настаивая на том, что их необходимо довезти до остановочного пункта „Жореса Алферова“», — рассказала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.
Она пояснила, что в тот момент рабочая смена водителя по маршруту была окончена. Однако он не стал объяснять это вежливо, а вместо этого повел себя не по инструкции.
«В нарушение инструкции сотрудник допустил грубость в пояснении ситуации, закрыл двери и начал движение в парк с находящимися в салоне пассажирами. За нарушение должностной инструкции, грубость при общении с пассажирами водитель привлечен к ответственности. Чтобы впредь избегать подобных случаев, на предприятии провели внеплановый профилактический инструктаж с работниками», — добавила пресс-секретарь.