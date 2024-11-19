В Польше заморозили цены на электроэнергию для населения 19.11.2024, 23:53

Тариф останется неизменным до конца сентября 2025 года.

Правительство Польши во вторник, 19 ноября, приняло законопроект о замораживании цен на электроэнергию для частных потребителей в 2025 году. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Паулина Хеннинг-Клоска.

«Замораживание цен на энергоносители – это шаг, который поддержит домохозяйства в трудные времена. Мы поддерживаем людей и создаем структуру экологически чистой энергетики, которая позволит снизить цены на энергоносители», – написала она в сети X.

Согласно документу, максимальная цена для домохозяйств на уровне 500 злотых (5000 грн) за МВт-час будет действовать с 1 января по 30 сентября 2025 года.

Перед заседанием правительства это решение анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Электроэнергия в польских домах не подорожает в 2025 году – мы замораживаем цены на энергоносители на девять месяцев. Согласно тому, что мы предлагаем [...], возможно, что в дальнейшем замораживании не будет необходимости. Но в случае необходимости мы это тоже рассмотрим», – сказал Туск.

В мае в Польше пройдут президентские выборы.

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