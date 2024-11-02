Африканских крыс-саперов перебросили на борьбу с контрабандой 2.11.2024, 3:00

Они верно находят слоновую кость, рога или редких животных.

Гамбийская хомяковая крыса — одно из крупнейших мышеобразных на планете. Взрослые особи вырастают до 90 см в длину, сообщает BILD.

С 2013 года их стали использовать в Танзании и Мозамбике для разминирования. Самец по кличке Магава отправился в Камбоджу, где обнаружил 71 мину и 38 других взрывных устройств. За это он получил золотую медаль от британской благотворительной организации PDSA.

В Танзании сейчас крыс учат искать контрабанду — они должны вынюхивать ее среди ящиков и коробок. Во время учебы нюхачей поощряют кормом, когда они верно находят слоновую кость, рога или редких животных. Контрабандисты обкладывают их моющими средствами или кофейными зернами, чтобы на таможне не учуяли запах. Но для крыс это не помеха.

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