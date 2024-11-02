Bloomberg: Турция планирует принять закон об «иноагентах» 2.11.2024, 5:00

Схожие действуют в Грузии и РФ.

Турция намерена ввести закон против иностранного влияния. Гражданское общество опасается, что его могут использовать для подавления инакомыслия. Об этом сообщило агентство Bloomberg, журналисты которого ознакомились с соответствующим законопроектом.

Планируется, что в ближайшие дни законопроект обсудят в парламенте страны. Документ касается тех, кто работает против «безопасности государства, его внутренних или внешних политических интересов» под влиянием или по приказам иностранной страны или организации.

Bloomberg отмечает, что наказание за это может составлять до семи лет тюрьмы.

В материале говорится, что этот шаг является частью более широкого пакета, предложенного Партией справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и напоминает законы об «иноагентах», принятые в Грузии и России. В обоих государствах этот механизм считается средством подавления внутренней критики.

Судебные эксперты и журналисты выразили обеспокоенность двусмысленностью и широтой формулировок закона. Политические интересы Турции могут изменяться, и власти могут использовать эту нечеткость, чтобы подавить любую критику в адрес правительства, утверждают они.

В оппозиционной Республиканской народной партии говорят, что законопроект является основой для «намного более репрессивной среды».

«Это очень серьезный авторитарный закон. Определение преступления из-за расплывчатых выражений прокладывает путь к наказанию всех противников», — заявил представитель политической силы «Инан» Акгюн Альп.

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