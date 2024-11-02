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В Нидерландах взорвали галерею и украли картины Энди Уорхола

  • 2.11.2024, 6:00
В Нидерландах взорвали галерею и украли картины Энди Уорхола

Злоумышленники похитили два портрета.

Две работы художника Энди Уорхола похитили из художественной галереи MPV Gallery в нидерландском городе Остервейк в ночь на пятницу, 1 ноября.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В помещении галереи в Остервейке прогремел взрыв, после которого неизвестные злоумышленники попытались вынести четыре работы Уорхола из серии «Царствующие королевы».

Им удалось похитить два портрета – ныне покойной британской королевы Елизаветы II и королевы Дании Маргрете, которая в конце прошлого года отреклась от престола, – вырвав полотна из рам.

По словам представителя MPV Gallery, действия злоумышленников, скорее всего, нанесли работам значительный ущерб, а сама серия «в целом очень ценная».

В результате взрыва здание галереи понесло значительный ущерб, также были повреждены соседние здания.

В нидерландской полиции утверждают, что злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. Их до сих пор ищут.

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