В Нидерландах взорвали галерею и украли картины Энди Уорхола
- 2.11.2024, 6:00
Злоумышленники похитили два портрета.
Две работы художника Энди Уорхола похитили из художественной галереи MPV Gallery в нидерландском городе Остервейк в ночь на пятницу, 1 ноября.
Об этом сообщает «Европейская правда».
В помещении галереи в Остервейке прогремел взрыв, после которого неизвестные злоумышленники попытались вынести четыре работы Уорхола из серии «Царствующие королевы».
Им удалось похитить два портрета – ныне покойной британской королевы Елизаветы II и королевы Дании Маргрете, которая в конце прошлого года отреклась от престола, – вырвав полотна из рам.
По словам представителя MPV Gallery, действия злоумышленников, скорее всего, нанесли работам значительный ущерб, а сама серия «в целом очень ценная».
В результате взрыва здание галереи понесло значительный ущерб, также были повреждены соседние здания.
В нидерландской полиции утверждают, что злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. Их до сих пор ищут.