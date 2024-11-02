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Псковская десантная дивизия РФ срочно уходит с позиций после удара ВСУ

  • 2.11.2024, 8:36
  • 3,596
Псковская десантная дивизия РФ срочно уходит с позиций после удара ВСУ

Техника оккупантов уничтожена.

После удара ВСУ в Запорожской области, партизаны зафиксировали передислокацию подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, известной также как «Псковская десантная дивизия».

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Агенты докладывают о перемещении танков и другой военной техники после успешного удара Сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области. В результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага.

Разведчик в течение нескольких дней фиксирует, как с оборудованных позиций в тылу области перемещают танки, боевые машины десанта и военные грузовики с людьми и снаряжением.

В «АТЕШ» отметили, что проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию Силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться.

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