Центральные районы Израиля обстреляли ракетами из Ливана
- 2.11.2024, 8:45
Более десятка раненых.
Центральные регионы Израиля обстреляли ракетами с территории Ливана. В результате атаки повреждено здание, ранены 11 человек.
Об этом сообщает The Times of Israel.
דיווחים על נפילה בטירה | תיעוד@hadasgrinberg pic.twitter.com/nbSnwy5hKB— כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2024
Около 2:00 в пригороде Тель-Авива и других населенных пунктах регионов Шарон и Дан в центральном Израиле зазвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы обстрела со стороны Ливана.
Военные перехватили три ракеты, которые пересекли границу и упали в центральных районах страны. Они не уточнили, были ли это прилеты вражеских ракет или обломки ракет ПВО.
Позже в сети появилось видео, на котором зафиксирован взрыв в арабском городе Тира. На кадрах виден прилет ракеты по зданию.
Согласно последним данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, в результате ракетного удара пострадали 11 человек. Три человека получили ранения средней тяжести, а остальные восемь - легкие ранения.