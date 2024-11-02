закрыть
2 ноября 2024, суббота, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Центральные районы Израиля обстреляли ракетами из Ливана

  • 2.11.2024, 8:45
Центральные районы Израиля обстреляли ракетами из Ливана

Более десятка раненых.

Центральные регионы Израиля обстреляли ракетами с территории Ливана. В результате атаки повреждено здание, ранены 11 человек.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Около 2:00 в пригороде Тель-Авива и других населенных пунктах регионов Шарон и Дан в центральном Израиле зазвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы обстрела со стороны Ливана.

Военные перехватили три ракеты, которые пересекли границу и упали в центральных районах страны. Они не уточнили, были ли это прилеты вражеских ракет или обломки ракет ПВО.

Позже в сети появилось видео, на котором зафиксирован взрыв в арабском городе Тира. На кадрах виден прилет ракеты по зданию.

Согласно последним данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, в результате ракетного удара пострадали 11 человек. Три человека получили ранения средней тяжести, а остальные восемь - легкие ранения.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип