«Жрали, не тужили»: солдаты РФ разгромили и разграбили села под Курском 1 2.11.2024, 8:49

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Жители в ярости.

Село Коренево на Курщине, где не было ВСУ и боевых действий, полностью разграблено. Российские солдаты обнесли не только магазины и аптеки, но и дома простых граждан, пишет «Диалог.UA».

ВСУ в ходе своей Курской операции почти вплотную подошли к Коренево, но так в него и не зашли.

Там заняла оборону российская армия, а большинство местных жителей эвакуировались. Вернувшись домой, люди обнаружили, что их дома разграблены и разбиты.

Один из жителей снял последствия на видео. Судя по всему, в его доме некоторое время проживала группа военных ВС РФ. «Все вывернуто, выброшено… Валяются патроны… Какая-то шапка военных, камуфляжные куртки, перчатки. Армия России… Остатки от сухпайков, подсумки. Короче, жрали, с…ли, не тужили. Вон даже шеврон… Телевизоров нет, компьютера, монитора нет, ничего нет! Все вверх дном. Полный унитаз нас…то. Окна нет. Кушали, пили и закусывали», — пожаловался россиянин.

Уезжая из дома, он вывесил табличку «Все украдено», чтобы остановить дальнейшее мародерство.

Жители Кореневского района массово жалуются на мародерство со стороны российских солдат.

Однако ни командование ВС РФ, ни местные власти их не слышат. Военные продолжают селиться в дома гражданских, грабить их, убивать домашних животных.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов цинично отреагировал на жалобы жителей о мародерстве. Он начал уверять, что это «информационный вброс» украинских спецслужб.

Это вызвало волну негодования у жителей района. По их данным, солдаты ВС РФ без всякого стеснения селятся в домах, утверждая, что «имеют на это право».

Полиция, в том числе военная, на жалобы не реагирует, уголовные дела за мародерство возбуждать отказывается.

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