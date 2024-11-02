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«Будут есть сыр, а не воевать»

  • 2.11.2024, 8:57
«Будут есть сыр, а не воевать»

Что в КНДР говорят про отправку солдат на войну в Украине.

Родители солдат из КНДР, которых перебросили в РФ, знают, где находятся их сыновья, но уверены, что им не придется вступать в бой. В Северной Корее надеются, что военных армии Ким Чена Ына накормят молоком и сыром и оставят в тылу. Об этом пишет японское издание Asia Press.

Журналисты Asia Press устанавливают контакт с источниками в КНДР, доставляя китайские мобильные телефоны в Северную Корею. О том, что несколько тысяч военных из Северной Кореи были переброшены в Курскую область РФ и, возможно, уже успели принять участие в военных действиях в Украине, сообщили разведки Южной Кореи и Украины, а также правительства Великобритании, США и Японии.

Правительства Северной Кореи и России, которые изначально не признавали отправку войск, также перестали отрицать это. Даже в КНДР, где существует строгий контроль над новостями, информация о вводе корейских войск в РФ постепенно распространяется.

Также им удалось сделать несколько фото с китайской границы. На одном из снимков, сделанных на границе России и Северной Кореи, видно, что там находилось несколько российских железнодорожных вагонов. Были также грузовые автомобили, покрытые зелеными тентами. И была видна растяжка с лозунгом «К новой победе!». Также можно увидеть резервуары, которые, судя по всему, используются для хранения нефти, привезенной из России.

Что в КНДР знают о войне в Украине

«18 октября Национальная разведывательная служба Южной Кореи раскрыла информацию о переброске войск Северной Кореи в Россию. На следующий день я спросил мистера А., репортера из провинции Северный Хамген и члена Трудовой партии Кореи, и он сказал: «Я понятия не имею. Я о таком не слышал», — рассказывает японский журналист. Но отмечает, что общее восприятие северокорейцами вторжения России в Украину в феврале 2022 года и интенсивных боевых действий, которые продолжаются по сей день, все еще неясно. Другой его источник, мистер Б. говорит: «Большинство людей думают, что это не война между странами, а этнический конфликт с Украиной, которая входила в состав бывшего Советского Союза, или гражданская война в России».

Что именно происходит на войне в Украине, жителям Северной Кореи неизвестно. Но после первого разговора репортера с его источниками, выяснилось, что слухи стали постепенно распространяться, несмотря на строгую цензуру Ким Чен Ына.

25 октября мистер С., репортер, живущий в провинции Рянган, сказал: «Я слышал, что войска направляются в Россию. Число людей здесь, которые знают об этом, также увеличивается».

«Я спросил С. о текущей ситуации: от кого вы услышали информацию о переброске войск в Россию?» – рассказывает журналист.

«Услышал от знакомого, чей сын служит в армии. Этот знакомый отправлял своему 22-летнему сыну 200–300 (около 1500 грн – ред.) юаней через агента денежных переводов примерно раз в два месяца. И он связался с ним, чтобы остановить перевод и сообщил, что его сына отправили в Россию. Но отметил, что это военная тайна, так что он больше ничего не скажет», — рассказал инсайдер из КНДР. Ситуация требует пояснения.

Сейчас мужчины Северной Кореи служат в армии по 8 лет (дольше, в зависимости от типа военной службы). В Северной Корее общеизвестно, что питание там плохое, за исключением некоторых подразделений, например, связанных с ракетами. Солдаты нередко страдают от недоедания.

Родители, которые беспокоятся о своих сыновьях, оставляют деньги с комиссией в размере 10% предприятию, расположенному рядом с отделением, где они служат, чтобы они могли зайти и поесть хлеба или рисовых лепешек, покидая отделение. С началом пандемии коронавируса в 2020 году контроль над военнослужащими ужесточился, использование мобильных телефонов было запрещено, а в отпуск их практически не отпускали.

Журналист спросил у своего собеседника из КНДР, как родители восприняли отправку сына в Россию и знают ли они, что если он примет участие в бою, то высока вероятность, что он погибнет.

Родители в КНДР уверены, что их дети не будут воевать

Оказалось, что родители в КНДР уверены, что их сыновей не отправят на поле боя.

«Я не думаю, что мой сын пойдет в бой. Я думаю, что его отправят на караульную службу в тылу. Тем не менее я волнуюсь за него», — процитировал инсайдер в КНДР свой источник. Далее журналист приводит свой диалог без купюр.

- Есть еще родители, которые не знают, что их сына-солдата отправляют в Россию?

- Наверное, многие не знают. Людей, которые знают (о переброске войск КНДР в Россию – ред.), пока мало, а если и знают, то их могут наказать, если они расскажут другим. Если распространится информация, что солдат перебрасывают в РФ, все родители захотят узнать, что с их детьми.

- Какова реакция тех, кто знает о переброске войск в Россию?

- Если вас отправят в Россию, вы не будете голодать, потому что можете есть много чего, например, сыр и молоко. Они даже не думают, что будут воевать.

- Правительство Южной Кореи утверждает, что правительство Северной Кореи изолирует родителей солдат, которых оно отправляет в Россию, чтобы предотвратить распространение информации. Родители солдат не жалуются?

- Что вы подразумеваете под изоляцией? Родители вокруг меня, чьи сыновья были отправлены в Россию, не находятся в изоляции. Я волнуюсь, но не могу сказать этого вслух. Я не знаю, что будет, если придет извещение о смерти, но сейчас звучат голоса тревоги и недовольства.

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