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В Киеве загорелась 16-этажка после атаки РФ

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  • 2.11.2024, 9:09
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В Киеве загорелась 16-этажка после атаки РФ

Есть разрушения.

В результате атаки беспилотников, в Киеве загорелись два верхних этажа 16-этажного дома. Проводится эвакуация жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что в Святошинском районе города в результате атаки беспилотников произошло возгорание на площади 50 м2 и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.

Спасатели эвакуируют жильцов дома.

В результате инцидента пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь на месте.

Обновлено 8:25

Зафиксировано падение обломков также в Днепровском районе. В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.

Информация о пострадавших не поступала.

Обновлено 8:29

В ГСЧС сообщили о ликвидации пожара, произошедшего из-за вражеской атаки в Святошинском районе столицы.

На 16-м этаже и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, пострадал один человек.

На месте работает 9 единиц техники и 40 работников ГСЧС.

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