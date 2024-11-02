В Киеве загорелась 16-этажка после атаки РФ

В Киеве загорелась 16-этажка после атаки РФ3
- 2.11.2024, 9:09
- 2,598
Есть разрушения.
В результате атаки беспилотников, в Киеве загорелись два верхних этажа 16-этажного дома. Проводится эвакуация жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.
Отмечается, что в Святошинском районе города в результате атаки беспилотников произошло возгорание на площади 50 м2 и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.
Спасатели эвакуируют жильцов дома.
В результате инцидента пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь на месте.
Обновлено 8:25
Зафиксировано падение обломков также в Днепровском районе. В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.
Информация о пострадавших не поступала.
Обновлено 8:29
В ГСЧС сообщили о ликвидации пожара, произошедшего из-за вражеской атаки в Святошинском районе столицы.
На 16-м этаже и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах.
Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, пострадал один человек.
На месте работает 9 единиц техники и 40 работников ГСЧС.