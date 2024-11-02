Лавров оказался в глупейшем положении 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

2.11.2024, 9:11

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Вместо ООН — невменяемый Лукашенко и посланец Кима-прирожка.

Свободные медиа посмеиваются над словами министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи: «С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне».

Обычная, «неизменная и мощная» чепуха в стиле журнала из Северной Кореи, над которой в былые годы можно было посмеяться. «Я купил журнал «Корея», - там тоже хорошо» - пел Егор Летов.

Мы же обратили внимание не только на то, что сказано, но и на Лаврова, колокольней торчащего рядом с этим маргинальным министром из страны-изгоя.

Глупейшее положение. Раньше в ООН заседал, был вхож везде. Теперь же, как отрезало половину мира. Зато явились новые «партнеры» в связке с прежними изгоями. Какие-то африканские путчисты, награждающие орденами со смешными названиями, «вменяемые» террористы из Афганистана, Лукашенко с руками по локоть в крови, теперь вот еще посланец «товарища председателя». В принципе для таких «сношений» хватило бы Медведева. Он мог бы достойно ответствовать Цой Сон Хи, прибавив непечатных выражений.

Вот уровень погружения, достигнутый Лавровым. Он еще вместе с этим посланцем Кима-пирожка, открыл сегодня мемориальную доску Ким Ир Сену на Ярославском вокзале «по случаю визита в СССР в 1949 году», опоганив стену позорным знаком почтения одиозному диктатору.

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