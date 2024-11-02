Российским разведчикам приказали атаковать укрепленные пулеметные позиции: вернулась половина 1 2.11.2024, 9:15

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ВСУ разгромили врага на Курском выступе.

В прошлом месяце российские войска контратаковали украинский выступ в Курской области и они продвинулись на небольшое расстояние на западной его стороне.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс на восточной стороне их уничтожали украинские войска, стреляющие из укреплений, которые украинцы, по-видимому, захватили еще в августе.

Отмечается, что 810-я бригада морской пехоты российского флота несет ответственность за основную контратаку вдоль восточного края выступа. 24 октября 382-й отдельный батальон бригады отправил 16 разведчиков для разведки украинских позиций, по-видимому, вокруг Русской Конопельки или близлежащих поселений.

«Наша цель состояла в том, чтобы обнаружить противника. Мы это сделали», - объяснил один из разведчиков оккупантов в видео, переведенном эстонским аналитиком WarTranslated.

Он и его 15 членов его группы передали по радио местоположение украинской пулеметной позиции, предположительно укрытой на одном из многочисленных оборонительных земляных укреплений.

Аналитик пишет, что затем командиры батальона или бригады сделали нечто неожиданное - они приказали легковооруженным разведчикам напрямую атаковать пулеметное гнездо.

«У противника было огромное численное превосходство. У нас было четыре группы по четыре человека. Две группы прекратили свое существование», - объяснил разведчик оккупантов.

Эксперт задается вопросом, удастся ли северокорейским солдатам добиться успеха там, где российские морские пехотинцы потерпели неудачу в Курске.

Он допускает, что российские командиры не рассчитывают на тесную координацию с северокорейскими взводами. Вместо этого российские офицеры могут просто отдавать простые, общие приказы - и надеяться на лучшее, что может привести к гибели многих северокорейцев.

«Риск заключается в том, что северокорейцы узнают то, что недавно узнали эти российские морские пехотинцы: что их командиры жестоки, невежественны или и то, и другое - и что выполнение глупых приказов безразличных офицеров вредно для вашего здоровья», - добавил он.

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