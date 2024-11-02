В оккупированном Крыму раздались взрывы сразу в нескольких районах 2.11.2024, 9:20

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В Джанкое тряслись дома.

В нескольких районах временно оккупированного Крыма в ночь на 2 ноября прогремели взрывы. Возле Джанкоя была начата работа сил и средств противовоздушной обороны российских захватчиков.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Отмечается, что взрывы сначала прогремели в Джанкойском и Красноперекопском районах. Это произошло около часа ночи.

Кроме того, в сети сообщают, что взрывов было девять в этих районах.

Позже стало известно о работе российской ПВО в Джанкое. А потом появилась информация, что взрывы были слышны также в Нижнегорском районе крымского полуострова.

«Из Джанкоя сообщают, что было 5 пусков росПВО и 3 прилета, от которых дома тряслись», - говорится в публикации «Крымского ветра» в 01:10.

Также в сети рассказывают, что возле села Азовское в Джанкойском районе можно было увидеть «яркие вспышки».

Добавим, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам местного гауляйтера Михаила Развожаева в публикации в Telegram, она связана с угрозой баллистического ракетного удара.

Но около половины второго ночи представитель оккупационной «власти» заявил об отбое такой угрозы для Севастополя.

Обновлено о 01.50

Позже «Крымский ветер» сообщил, что взрывы также были слышны в районе города Саки.

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