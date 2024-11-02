закрыть
2 ноября 2024, суббота, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Впервые такая кусачая цена»

2
  • 2.11.2024, 9:25
  • 7,896
«Впервые такая кусачая цена»

Лукашисты 1 ноября «парализовали» работу такси в Беларуси.

С 1 ноября изменились условия работы для некоторых пассажирских перевозчиков — такси и транспорта, который возит людей по частным заказам (например, на корпоративы, свадьбы, похороны). Они должны вступить в единый реестр и выполнять ряд требований. Нарушителей ждет наказание, вплоть до конфискации авто. 1 ноября утром некоторые беларусы столкнулись с проблемой — они не могли вызвать авто для поездки, а стоимость перевозки заметно подросла. «Зеркало» пообщалось с земляками, которые сегодня пользовались услугами такси, а также узнало у водителей этого транспорта, как им работалось и что они думают делать дальше.

«Программа дала информацию, что ждать придется 22 минуты». Что говорят пассажиры

Минчанин Марат (имена героев изменены) пользуется такси редко, но именно 1 ноября утром ему нужно было попасть на работу пораньше, поэтому около 8.00 он решил вызвать машину через приложение «Яндекс.Такси»

— На вызов и ожидание такси у меня ушло около 15 минут, половина этого времени — на поиск автомобиля. Заказ стоил мне 18,3 рубля за 5,5 км. Впервые была такая кусачая цена, раньше я заплатил бы не больше 11 рублей, — рассказал мужчина.

Пока пассажир ехал, водитель рассказал ему, что вступило в силу «какое-то постановление», что привело к повышению тарифов на перевозки. Более того, многие водители уже не вышли сегодня на смену.

— Я не знал, что в пассажирских перевозках собрались что-то менять. Но мне кажется, что и до этого все было хорошо, никаких претензий у меня не было.

Маргарите 1 ноября надо было попасть на важное мероприятие из микрорайона в центр Минска, девушка пыталась вызвать такси в 11.00.

— Сначала программа пять минут вообще не могла найти машину, потом дала информацию, что ждать придется 22 минуты. Со следующей попытки ожидание было 16−20 минут. Поездка стоила бы 15 рублей за 11 минут пути, а обычно я платила за нее 6−8 рублей, — поделилась минчанка.

Девушка решила, что в этот раз на такси она не поедет, но дело не в деньгах — она не могла ждать 20 минут, пока приедет автомобиль. Ведь собеседница рассчитывала, что машина приедет, как обычно — в течение пяти минут.

— В итоге я опоздала. Но выход из ситуации я все же нашла — разбудила мужа (хорошо, что он был дома), и он меня отвез, — сообщила белоруска.

1 ноября в обед минчанка Анна оформляла через «Яндекс» экспресс-доставку формата «От двери до двери».

— Машина была где-то рядом, водитель сразу откликнулся, в целом я ждала одну-две минуты. Стоимость перевозки была как обычно — 14 рублей за 12,5 км, — рассказала девушка.

Днем Анна проверяла, сколько стоит такси с работы домой — выяснилось, что стоимость поездки ощутимо повысилась по сравнению с той, которая была раньше.

— Раньше по эконом-тарифу и при повышенном спросе дневная поездка обходилась мне в 35 рублей, сейчас я увидела 40 рублей. Хотя бывало еще с апреля (утром и вечером, в дождь), что за это же расстояние и при том же тарифе программа показывала 50−60 рублей. По-моему, это ненормальная цена.

Собеседница не знает в подробностях, что с 1 ноября изменилось для пассажирских перевозчиков, но сервис ее устраивал и раньше. Однако кроме повышенной стоимости кое-какие негативные моменты были.

— Не хочу получать предложений от водителей отменить поездку, а рассчитаться переводом или наличными. А еще бывало, что заказываешь машину по тарифу «Комфорт+», а приезжает полуразвалившаяся Dacia Logan.

После обеда Наталья пользовалась услугами такси Fasten, говорит, что в последнее время с «Яндексом» у нее не складывается — бывает, что водитель включает время ожидания, хотя еще не доехал, и у пассажирки списываются деньги, плюс их интерфейс приложения ей не очень нравится.

— Вызвать машину мне не составило труда. Я езжу по аналогичному маршруту в Минске раз в 1,5 месяца в одно и то же время. Ранее цена на поездку варьировалась от 19 до 21 рубля. Сегодня было 23 рубля. Время поездки такое же, — рассказала пассажирка.

Наталья говорит, что не очень рада тому, что таксисты должны будут подчиняться обновленным правилам. Больше всего ей не понравилось то, что в авто надо установить таксометры.

— На мой взгляд, это шаг назад, 21 век на дворе, какие таксометры? Считаю, что чем больше контроля, тем выше будут цены. Да и водители все как один говорят, что цены станут выше. Вряд ли состояние автопарка улучшится. Так что все должно быть в меру, контроль в том числе.

Таксисты: «Пока можно работать, а дальше будет видно»

Ипэшник Дмитрий использует свой автомобиль как такси, мужчина работает от столичного автопарка и получает заказы от «Яндекса». Еще до 1 ноября он принял решение — в реестр вступать не будет, потому что тогда из его дохода уйдет еще около 10% денег.

— Платить в ФСЗН надо будет больше, плюс страховки, техосмотр и прочее. Так что сегодня утром я как нормальный безработный никуда не спешил и решил поспать подольше (как и некоторые мои коллеги, которые собрались уходить из такси из-за новых требований), — рассказал мужчина.

Но утром Дмитрий обнаружил сообщение от платформы «Яндекс», которое они отправили еще накануне в 22.00. В нем говорилось, что заказы доступны для водителей и можно выходить работать, но документы для реестра Минтранс продолжает собирать.

— Еще неделю назад «Яндекс» в своей рассылке говорил, что не даст заказы водителям, которые не вступили в реестр, — вспомнил Дмитрий.

Так что «безработица» водителя быстро закончилась, и он вышел на линию. Спрос на перевозки оказался большим, иногда пассажирам пришлось ждать авто и ездить по повышенным тарифам, но претензии по этому поводу предъявили всего два человека.

Через некоторое время агрегатор прислал новую «замануху»: таксистам сообщили, что в Минске с 1 по 3 ноября им будет доступен бонус — 90 рублей за 10 поездок.

— Так что пока можно работать, а дальше будет видно. Если тарифы для пассажиров поднимут, то можно будет легализовываться и оставаться в такси. А нет — значит, уйду в дальнобойщики: у меня открыты все категории в правах, и опыт имеется.

Григорий — сотрудник фирмы-перевозчика из областного центра. Он рассказал, что сегодня утром половина автомобилей в их регионе не вышли работать на линию.

— Владельцы машин, которые не в реестре, боялись, что если их словят, то авто конфискуют. Мы наблюдали, что происходило со спросом и предложением в Минске, у нас ситуация была похожая — цена была минимум двойной для пассажиров, — рассказал мужчина.

Собеседник отметил, что не все перевозчики решили завершить работу в такси, некоторые подали документы на регистрацию в реестре, но нужно время для их обработки.

— В Транспортной инспекции не успевают проверять и регистрировать информацию. Я убежден, что все это проходит в ручном режиме, потому что если надо кого-то побыстрее пропихнуть, то надо звонить и просить об этом.

Напомним, с 1 ноября изменились условия работы для некоторых пассажирских перевозчиков. Речь о такси, а также о транспортниках, которые возят людей по частным заказам (например, на корпоративы, свадьбы, похороны). Такие перевозки называют нерегулярными. Для них вводят новые требования: регистрироваться в специальном реестре, оформлять в нем водителей, предоставлять данные силовикам о заказах, вести видеорегистрацию поездок и многое другое. Чиновники убеждены, что это позволит навести порядок в транспортной сфере, улучшит качество услуг и обезопасит пассажиров. При этом участники рынка прогнозируют рост цен и отток кадров из отрасли (он уже происходит).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип