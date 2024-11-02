«Впервые такая кусачая цена» 2 2.11.2024, 9:25

7,896

Лукашисты 1 ноября «парализовали» работу такси в Беларуси.

С 1 ноября изменились условия работы для некоторых пассажирских перевозчиков — такси и транспорта, который возит людей по частным заказам (например, на корпоративы, свадьбы, похороны). Они должны вступить в единый реестр и выполнять ряд требований. Нарушителей ждет наказание, вплоть до конфискации авто. 1 ноября утром некоторые беларусы столкнулись с проблемой — они не могли вызвать авто для поездки, а стоимость перевозки заметно подросла. «Зеркало» пообщалось с земляками, которые сегодня пользовались услугами такси, а также узнало у водителей этого транспорта, как им работалось и что они думают делать дальше.

«Программа дала информацию, что ждать придется 22 минуты». Что говорят пассажиры

Минчанин Марат (имена героев изменены) пользуется такси редко, но именно 1 ноября утром ему нужно было попасть на работу пораньше, поэтому около 8.00 он решил вызвать машину через приложение «Яндекс.Такси»

— На вызов и ожидание такси у меня ушло около 15 минут, половина этого времени — на поиск автомобиля. Заказ стоил мне 18,3 рубля за 5,5 км. Впервые была такая кусачая цена, раньше я заплатил бы не больше 11 рублей, — рассказал мужчина.

Пока пассажир ехал, водитель рассказал ему, что вступило в силу «какое-то постановление», что привело к повышению тарифов на перевозки. Более того, многие водители уже не вышли сегодня на смену.

— Я не знал, что в пассажирских перевозках собрались что-то менять. Но мне кажется, что и до этого все было хорошо, никаких претензий у меня не было.

Маргарите 1 ноября надо было попасть на важное мероприятие из микрорайона в центр Минска, девушка пыталась вызвать такси в 11.00.

— Сначала программа пять минут вообще не могла найти машину, потом дала информацию, что ждать придется 22 минуты. Со следующей попытки ожидание было 16−20 минут. Поездка стоила бы 15 рублей за 11 минут пути, а обычно я платила за нее 6−8 рублей, — поделилась минчанка.

Девушка решила, что в этот раз на такси она не поедет, но дело не в деньгах — она не могла ждать 20 минут, пока приедет автомобиль. Ведь собеседница рассчитывала, что машина приедет, как обычно — в течение пяти минут.

— В итоге я опоздала. Но выход из ситуации я все же нашла — разбудила мужа (хорошо, что он был дома), и он меня отвез, — сообщила белоруска.

1 ноября в обед минчанка Анна оформляла через «Яндекс» экспресс-доставку формата «От двери до двери».

— Машина была где-то рядом, водитель сразу откликнулся, в целом я ждала одну-две минуты. Стоимость перевозки была как обычно — 14 рублей за 12,5 км, — рассказала девушка.

Днем Анна проверяла, сколько стоит такси с работы домой — выяснилось, что стоимость поездки ощутимо повысилась по сравнению с той, которая была раньше.

— Раньше по эконом-тарифу и при повышенном спросе дневная поездка обходилась мне в 35 рублей, сейчас я увидела 40 рублей. Хотя бывало еще с апреля (утром и вечером, в дождь), что за это же расстояние и при том же тарифе программа показывала 50−60 рублей. По-моему, это ненормальная цена.

Собеседница не знает в подробностях, что с 1 ноября изменилось для пассажирских перевозчиков, но сервис ее устраивал и раньше. Однако кроме повышенной стоимости кое-какие негативные моменты были.

— Не хочу получать предложений от водителей отменить поездку, а рассчитаться переводом или наличными. А еще бывало, что заказываешь машину по тарифу «Комфорт+», а приезжает полуразвалившаяся Dacia Logan.

После обеда Наталья пользовалась услугами такси Fasten, говорит, что в последнее время с «Яндексом» у нее не складывается — бывает, что водитель включает время ожидания, хотя еще не доехал, и у пассажирки списываются деньги, плюс их интерфейс приложения ей не очень нравится.

— Вызвать машину мне не составило труда. Я езжу по аналогичному маршруту в Минске раз в 1,5 месяца в одно и то же время. Ранее цена на поездку варьировалась от 19 до 21 рубля. Сегодня было 23 рубля. Время поездки такое же, — рассказала пассажирка.

Наталья говорит, что не очень рада тому, что таксисты должны будут подчиняться обновленным правилам. Больше всего ей не понравилось то, что в авто надо установить таксометры.

— На мой взгляд, это шаг назад, 21 век на дворе, какие таксометры? Считаю, что чем больше контроля, тем выше будут цены. Да и водители все как один говорят, что цены станут выше. Вряд ли состояние автопарка улучшится. Так что все должно быть в меру, контроль в том числе.

Таксисты: «Пока можно работать, а дальше будет видно»

Ипэшник Дмитрий использует свой автомобиль как такси, мужчина работает от столичного автопарка и получает заказы от «Яндекса». Еще до 1 ноября он принял решение — в реестр вступать не будет, потому что тогда из его дохода уйдет еще около 10% денег.

— Платить в ФСЗН надо будет больше, плюс страховки, техосмотр и прочее. Так что сегодня утром я как нормальный безработный никуда не спешил и решил поспать подольше (как и некоторые мои коллеги, которые собрались уходить из такси из-за новых требований), — рассказал мужчина.

Но утром Дмитрий обнаружил сообщение от платформы «Яндекс», которое они отправили еще накануне в 22.00. В нем говорилось, что заказы доступны для водителей и можно выходить работать, но документы для реестра Минтранс продолжает собирать.

— Еще неделю назад «Яндекс» в своей рассылке говорил, что не даст заказы водителям, которые не вступили в реестр, — вспомнил Дмитрий.

Так что «безработица» водителя быстро закончилась, и он вышел на линию. Спрос на перевозки оказался большим, иногда пассажирам пришлось ждать авто и ездить по повышенным тарифам, но претензии по этому поводу предъявили всего два человека.

Через некоторое время агрегатор прислал новую «замануху»: таксистам сообщили, что в Минске с 1 по 3 ноября им будет доступен бонус — 90 рублей за 10 поездок.

— Так что пока можно работать, а дальше будет видно. Если тарифы для пассажиров поднимут, то можно будет легализовываться и оставаться в такси. А нет — значит, уйду в дальнобойщики: у меня открыты все категории в правах, и опыт имеется.

Григорий — сотрудник фирмы-перевозчика из областного центра. Он рассказал, что сегодня утром половина автомобилей в их регионе не вышли работать на линию.

— Владельцы машин, которые не в реестре, боялись, что если их словят, то авто конфискуют. Мы наблюдали, что происходило со спросом и предложением в Минске, у нас ситуация была похожая — цена была минимум двойной для пассажиров, — рассказал мужчина.

Собеседник отметил, что не все перевозчики решили завершить работу в такси, некоторые подали документы на регистрацию в реестре, но нужно время для их обработки.

— В Транспортной инспекции не успевают проверять и регистрировать информацию. Я убежден, что все это проходит в ручном режиме, потому что если надо кого-то побыстрее пропихнуть, то надо звонить и просить об этом.

Напомним, с 1 ноября изменились условия работы для некоторых пассажирских перевозчиков. Речь о такси, а также о транспортниках, которые возят людей по частным заказам (например, на корпоративы, свадьбы, похороны). Такие перевозки называют нерегулярными. Для них вводят новые требования: регистрироваться в специальном реестре, оформлять в нем водителей, предоставлять данные силовикам о заказах, вести видеорегистрацию поездок и многое другое. Чиновники убеждены, что это позволит навести порядок в транспортной сфере, улучшит качество услуг и обезопасит пассажиров. При этом участники рынка прогнозируют рост цен и отток кадров из отрасли (он уже происходит).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com