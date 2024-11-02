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Более 100 БПЛА результативно атаковали Россию

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  • 2.11.2024, 9:30
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Более 100 БПЛА результативно атаковали Россию

Полковник ВСУ раскрыл эффект от массированного налета.

Силы обороны Украины в ночь с 31 октября на 1 ноября выпустили по России более 100 БПЛА. Атака была результативной, потому что звуки прилетов было слышно даже в Уфе.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на «24 Канале» рассказал, что россияне, как всегда, отчитались об отражении атаки, но попадания точно были.

Свитан отметил, что мероприятия были в Крым и по большому количеству российских областей, включая Уфу.

«В течение суток Генштаб ВСУ подтвердит поражения. OSINT просмотрит снимки и расскажет, куда эта сотня дронов залетела. Правильное грамотное построение атаки – одномоментно более 100 БПЛА проходят российскую ПВО и отвлекают ее внимание.

Ударные БПЛА в таком режиме прошли и выполнили боевую задачу. В Уфе есть военные заводы. Там есть много производств по прокачке и переработке нефти», – отметил полковник запаса ВСУ.

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