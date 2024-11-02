У демократов есть план на случай «досрочного» объявления Трампом своей победы 5 2.11.2024, 9:42

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Готовится оперативный ответ.

Кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп может попытаться преждевременно заявить о победе, как он это сделал в 2020 году. Демократы готовят оперативный ответ на случай такого развития событий.

Об этом сообщает Reuters.

На текущей неделе кандидат от республиканцев заявил журналистам, что надеется объявить о своей победе в день выборов. Хотя эксперты предупреждают, что окончательный результат может стать известен лишь через несколько дней, особенно если будут требования пересчета голосов в некоторых ключевых регионах.

Победителей выборов в США обычно объявляют ведущие СМИ, - они анализируют результаты подсчета голосов, предоставленные избирательными комиссиями. Хотя кандидаты иногда объявляют о победе еще до подсчета СМИ, необычно делать это до того, как победитель, по крайней мере, станет очевидным.

«Мы, к сожалению, готовы, если он это сделает, и, если мы знаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа ... мы готовы ответить», - сказала Харрис в интервью ABC в среду.

Она не предоставила никаких подробностей этих приготовлений. Но шесть представителей Демократической партии и кампании Харрис заявили, что начальная борьба с любыми заявлениями о досрочной победе Трампа, будет происходить в суде общественного мнения. Они планируют заполнить социальные сети и телевизионные эфиры требованиями, чтобы все голоса были подсчитаны до объявления победы.

«Как только он (Трамп) ложно объявит о победе, мы готовы выйти на телевидение и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для отпора», - сказал в интервью высокопоставленный чиновник Национального комитета Демократической партии.

Высокопоставленный представитель кампании Харрис во время телефонной конференции с журналистами в пятницу заявил, что они «вполне ожидают», что Трамп ложно заявит о своей победе вечером во вторник, 5 ноября еще до того, как все голоса будут полностью подсчитаны.

Позиция кампании Трампа

В то же время ключевой союзник Трампа Стив Бэннон заявил, что кандидат должен быстро объявить о победе.

«Он должен встать и сказать: «Эй, я выиграл», - сказал Бэннон.

Один из доноров Трампа Билл Бин, который ранее критиковал бывшего президента, сказал Reuters, что надеется на победу Харрис или Трампа с большим отрывом, чтобы результаты были признаны как можно более широким кругом.

В избирательном штабе Трампа агентству сообщили, что кандидат от республиканцев будет бороться за все голоса до закрытия избирательных участков. Однако там не дали прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Трамп снова объявить о победе до объявления результатов гонки.

У республиканцев нет «предохранителя»

В 2020 году Трамп объявил себя победителем рано утром после дня выборов, за три дня до того, как об этом заявили первые телеканалы.

В итоге он проиграл своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. Трамп так и не признал результат и продолжает лживо утверждать, что он был украден у него с помощью широкомасштабных фальсификаций.

Досрочное заявление о победе Трампа в 2020 году осудили демократы и многие высокопоставленные республиканцы. Однако на этот раз все может быть иначе.

За последние годы экс-президент установил почти полный контроль над Республиканской партией. Несколько политтехнологов не исключают, что многие влиятельные консерваторы могут с большей готовностью согласиться с его требованиями.

«Мы видели много доказательств того, что он полностью контролирует партию... и мы не видели никаких доказательств того, что партийные функционеры, или избранные должностные лица дадут ему отпор», - сказал Чип Фелкел, давний республиканский стратег, критически относящийся к экс-президенту.

Трамп и его союзники-республиканцы также потратили месяцы на подготовку к обжалованию проигрыша. Они утверждали, что иностранцы без гражданства США могут попытаться проголосовать за Демократическую партию и готовят армию юристов, которые пойдут в суд для обжалования результатов.

На своих митингах Трамп часто говорит, что они должны убедиться, что их победа «слишком велика, чтобы ее можно было сфальсифицировать».

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