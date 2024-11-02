Над Путиным всласть поиздевались 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.11.2024, 9:55

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Можно подумать, что это братки 90-х на сходке в Москве.

Новый документ эпохи – брутальный календарь на 2025 год, выпущенный одной из структур, примыкающей к ФСБ.

На картинке стоят два каких-то тяжеловеса. Кто это? Что за штангисты или рестлеры с бычьими шеями и накачанными с помощью стероидов мускулами? К чему их готовили? На конкурс культуристов? Для выступлений в стрип-клубах для женщин? Обычно такие персонажи в американских боевиках изображают злодеев в барах.

Непонятно также, кто служил натурой художнику.

Если убрать сходство с Пу и Си, то можно подумать, что это братки 90-х на сходке в Москве – один прибыл из бандитского Петербурга, другой – с Дальнего Востока.

Неясно, кстати, разрешил ли товарищ Си запечатлеть свой образ в таком виде.

Оценивая в целом карикатурное художество, можно сказать, что если это – не дискредитация, то непонятно, что тогда дискредитация.

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