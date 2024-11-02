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Дебютировал самый мощный и странный «Гелендваген» в истории

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  • 2.11.2024, 9:58
  • 2,392
Дебютировал самый мощный и странный «Гелендваген» в истории

Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды.

Немецкое ателье Mansory выполнило экстравагантный тюнинг Mercedes-Benz G-Class 2024. Новый Mansory Gronos Coupe Evo С изготовят лимитированной серией из 8 авто, а стоимость внедорожника превысит миллион евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте компании.

«Гелендваген» превратили в мощное внедорожное купе. Задние двери авто убрали, а передние — открываются против движения. Кроме того, заменили решетку радиатора, установили более агрессивные карбоновые капот и бамперы.

Из углеволокна также изготовили обвес, спойлер и декор на кузове. Тюнинг «Гелендвагена» включает и 24-дюймовые кованые диски.

Салон Mercedes G-Class отделали карбоном и замшей, а подсветка потолка имитирует звездное небо, как у Rolls-Royce. Как спереди, так и сзади установлены отдельные спортивные кресла с электроприводом, разделенные консолью.

За основу для доработки взяли Mercedes-AMG G63. Отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 980 л. с. и 1250 Нм. Появился и спортивный боковой выхлоп.

Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 280 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый «Гелендваген». Средний расход топлива составляет 15,8 л/100 км.

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